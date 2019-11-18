« الفيصل » يرعى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون .. الأربعاء القادم

حسين العلي(صدى):

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، أمير منطقة مكة المكرمة ، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء القادم فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019 الذي ينعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 من نوفمبر الجاري بفندق ريتز كارلتون جدة .

وثمن رئيس المؤتمر الدكتور علي بن محمد الخيري ، ممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ، رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، منوهاً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون لهذا المؤتمر الذي أضحى أحد المؤتمرات الطبية المتخصصة على مستوى العالم ، والتي يحرص سموه على ظهورها بالصورة المثلى التي تواكب تطلعات خدمات طب العيون في المملكة في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله نحو الرقي بالخدمات الطبية بشكل عام وطب العيون بشكل خاص .

وكشف “الخيري” أن المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام قد حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين ، كما يشهد مشاركة (194) متحدث ومحاضر ، منهم ( 78 ) متحدثاً دولياً ، و (116) متحدثاً من داخل المملكة ، مشيراً إلى أن المؤتمر يتضمن أكثر من (120) جلسة علمية موزعة ما بين ندوات طبية وكورسات وورش عمل بالإضافة إلى ورش الويت لاب على الأعين الصناعية والطبيعية بغرض التدريب على العمليات الجراحية المتقدمة والجديدة في مجالات الماء الأبيض والماء الأزرق وزراعة القرنية بإختلاف أنواعها ، وتشهد هذه الجلسات اكثر من (600) ورقة علمية تقام بالتوازي على (10) قاعات وتشمل اكثر من (50) دورة وورشة عمل وأكثر من (20) ورشة عمل يدوية للتدريب على عمليات الماء الابيض والماء الازرق والزراعة الطبقية لقرنية العين اضافة الى (18) دورة في مجال البصريات والعدسات اللاصقة والرؤيه المزدوجة وتقويم الحول وبصريات الأطفال والكبار وضعف البصر الشديد .

يذكر أن المؤتمر تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلا بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة ، وبمشاركة الاكاديمية الامريكية والمدرسة الاوروبية للعيون .