خبراء: أمطار وحبات برد خلال الـ24 ساعة المقبلة

الرياض(صدى):

أكد الخبير المناخي زياد الجهني، أن منطقتي الرياض والشرقية على موعد مع الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال الجهني: خلال الـ24 ساعة القادمة إن شاء الله تصاعد فرص الامطار على منطقتي الرياض والشرقية مصحوبة بانخفاضٍ كبير لدرجات الحرارة .

من جانبه قال عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ: متوقع أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد من مساء اليوم الاثنين ونهار الثلاثاء على أجزاء من مكة والرياض والشرقية وعسير والباحة وجنوب وشرق المدينة والقصيم.

وتابع: أهل الرياض متوقع أجواء ماطرة وباردة وضبابية غدٍ الثلاثاء بإذن الله، متوقع موجة بارد سيبيرية البداية من الشمالية.

وأردف: ثم الوسطى والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة ومكة ولكن بشكل أقل ثم متوقع أن تمتد فيما بعد الى منطقة نجران، متوقع انخفاض وتهاوي الحرارة بمقدار من من سبع الى عشر درجات عما سجلته الحرارة اليوم الأثنين .