تعرف على حقيقة أعجب لوحة طرق في التاريخ بالسعودية

حامد العمري(صدى):

تعتمد بعض منصات التواصل الاجتماعي على فبركة الصور ، وما ذلك إلا لزيادة نسب التفاعل على صفحاتها ، وكثيراً من المتفاعلين يصدق ذلك ، بل ويسهم في نشره .

فى هذا السياق، كشفت هيئة مكافحة الشائعات فى المملكة العربية السعودية، حقيقة صورة تم تداولها بكثرة على منصات التواصل الاجتماعى، بشأن الطرق فى المملكة، تحت عنوان “أعجب لوحة طرق بالتاريخ موجودة على طريق الجوف حائل”.

وذكرت هيئة مكافحة الشائعات فى المملكة العربية السعودية أن هذه الصورة “أعجب لوحة طرق بالتاريخ موجودة على طريق الجوف حائل” فى حقيقة الأمر لا وجود لها، وأنها صورة “مفبركة ومعدلة بالفوتوشوب”.

يذكر أنه تم فبركت تلك الصورة ، من أجل أن تحظى بأكبر نسبة من التفاعل ، لما كتب عليها بشأن المسافات المميزة التى اجتمعت فى لوحة إرشادية واحدة، تمثلت فى تكرار الأرقام ، ولكن فى حقيقة الأمر ووفقا لما كشفته الهيئة أن هذه المسافات على طريق حائل الدولي على عكس ما تم تدواله.