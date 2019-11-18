صابرين: خلعت « التربونة » والدين أساسه المعاملة الحسنة (فيديو)

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية صابرين، أنها تعرّضت للإهانة هي وأولادها؛ بسبب خلعها الحجاب.

وأكدت أن السبب وراء قرارخا يرجع إلى ما تواجهه، يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ هي وأولادها.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية: « إيه الغلط اللي عملته في حياتي ممكن يتمسك عليا».

واستنكرت الزج باسم أولادها في الأمر، مضيفة: «إيه ذنب ولادي إنهم يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق».

وردّت على مهاجميها قائلة : « إن الدين أساسه المعاملة الحسنة والخُلق الطيب والتبسم في وجه الآخرين ».

وتابعت: « السوشيال ميديا تعبتني نفسيًا رغم إن طول عمري بعمل أدوار محترمة وربيت ولادي تربية محترمة».

وأشارت إلى أن ما خلعته هو «التربونة»، مختتمًة: «ربنا يكرمني وأكون على قدر مستوى الحجاب».