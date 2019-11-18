الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن عن وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، باب التقديم إلى عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للمواطنين، من خلال طريق المسابقة الوظيفية؛ للعمل في عدد من كليات الجامعة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، أستاذ، محاضر، مدرس لغة “، لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عدة تخصصات.

كما أشارت إلى أن الوثائق المطلوبة، هي ” صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العلمية (الخبرات) وسجل الدرجات، صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة، وصورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد، أربع صور شمسية مقاس (3*4) “.

وأضافت ” سيرة ذاتية موضح فيها جميع المعلومات الشخصية، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية، تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين، أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين “.

وأوضحت أن التقديم متاح خلال الفترة من 23 ربيع الأول 1441هـ إلى 30 ربيع الأول 1441هـ، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني من هنـــــا .

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات والشروط المطلوبة، الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .