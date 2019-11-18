علماء الوراثة يحددون المسؤول عن تحديد جنس الجنين ( الرجل أم المرأة ؟ )

أميرة خالد(صدى):

أكد علماء في علم الوراثة ، أن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين والمرأة هي مستقبل للنطفة.

وقال العلماء ، أن الحيوان المنوي للرجل هو المسؤول عن تحديد الجنين، وليس لبويضة الأنثى من تأثير على ذلك، فالحيوان المنوي للرجل يحتوي على الجنسين الذكر والأنثى، لأنه يحمل الكروموسومات (XY) أي ذكر وأنثى، أما بويضة المرأة فلا تحتوي سوى على جنس الأنثى دائمًا، لأنها تحمل الكروموسومات ((XXأي أنثى فقط.

فإذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم X))، ستكون البويضة الملقحة تحمل كروموسومين من النوع (XX) ويكون المولود أنثى.

أما إذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم (Y)، ستكون البويضة الملقحة تحمل كروموسومين من النوع XY)) ويكون المولود ذكرًا.