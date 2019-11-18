جماهير جزر القمر تقتحم الملعب بعد التعادل أمام مصر (فيديو)
لم يتمالك جمهور منتخب جزر القمر أنفسهم بعد التعادل أمام منتخب مصر على ملعب “مالوزين” ؛ حيث دفعتهم الفرحة لاقتحام الملعب.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة دخول مئات المشجعين لأرضية الملعب وسط فرحة عارمة وصراخ فرحًا بتصدر المجموعة.
وانتهت المباراة التي أقيمت عصر اليوم، بين مصر وجزر القمر بالتعادل السلبي في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.
وارتفع رصيد جزر القمر إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ويرتفع رصيد الفراعنة إلى نقطتين بالمركز الثاني، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب توغو جدول ترتيب المجموعة دون نقاط، قبل مواجهته مع كينيا المقرر لها السادسة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية.
جماهير جزر القمر 🇰🇲 في ملعب المباراة للاحتفال بالتعادل دون أهداف مع المنتخب المصري 🇪🇬 والحفاظ على صدارة المجموعة في تصفيات كأس إفريقيا 2021. لم يتأهل المنتخب القمري من قبل للنهائيات.pic.twitter.com/qSuMML7z3k
— International Break (@InterlBreak) November 18, 2019
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