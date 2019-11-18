بالفيديو.. فيحان: يوتيوب كيدز سيتسبب في تقليل الإعلانات

أميرة خالد(صدى):

ناقش برنامج ” سيدتي ” ، كيفية مواجهة صناع المحتوى قرارات اليوتيوب الجديدة التي تخص محتوى الأطفال .

وقال أحد المدونين عبر اليوتيوب ” فيحان ” ، إلى الآن يتم التشاور في قرار نقل محتوى اليوتيوب ليوتيوب كيدز ، هو قرار إيجابي وفي نفس الوقت سلبي كثيراً .

وتابع ، إيجابي لانهم يُلزمون صناع المحتوى بتنزيل مادة تربوية وطيبة ما فيها رعب للأطفال أو هدم سلوكياتهم ، فهذا الشئ جيد ، ولكن السلبي فيها أن الإعلانات راح تقل وكذلك جرس التنبيه أو الإشتراك راح تلتغي على حسب كلامهم ، فأنا كصانع محتوى في نهاية كل فيديو راح أضطر أقول للمشاهدين انتظرونا الفيديو القادم في الوقت كذا يوم كذا بدون إشعار تنبيه الذي يأتي للمتابعين عند عرض فيديو جديد وبذلك ستقل المشاهدات .

وأضاف فيحان ، أكثر من خصصوا محتواهم للأطفال تضايقوا من هذا الموضوع وممكن يتجهون لأشياء أخرى ، ولكني دائماً أقول أن هذا التغيير تحدي جديد لنا أن نخلق محتوى جديد ، وإن شاء الله ستشاهدون شئ طيب .