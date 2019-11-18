بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب حبوب الكبتاجون عن طريق « ألواح رخام »

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 3,272,000 حبة.

وأوضحت الجمارك أن حبوب الكبتاجون عثر عليها مخبأة في إرسالية ” ألواح رخام ” ، وبالتنسيق والتعاون مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبل لتلك الكمية.