بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب حبوب الكبتاجون عن طريق « ألواح رخام »
تمكنت الهيئة العامة للجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 3,272,000 حبة.
وأوضحت الجمارك أن حبوب الكبتاجون عثر عليها مخبأة في إرسالية ” ألواح رخام ” ، وبالتنسيق والتعاون مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبل لتلك الكمية.
تمكنت #الجمارك_السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 3,272,000 حبة، عثر عليها مخبأة في إرسالية "ألواح رخام"، وبالتنسيق والتعاون مع #مكافحة_المخدرات تم ضبط المستقبل لتلك الكمية. #ارقد_وآمن pic.twitter.com/1yfYOENZi4
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) November 18, 2019
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