« القاضي » يُعدد مزايا تقسيم الوظيفة على موظفتين

نايف السالم(صدى):

أشاد عضو مجلس الشورى السابق والكاتب حمد القاضي اليوم الإثنين بقرار وزارة الخدمة المدنية الذي اتخذته مؤخرًا؛ بتقسيم الوظيفة على موظفتين لمن ترغب في ذلك.

وقال القاضي في تغريدة له اليوم على حسابه في “تويتر”: “إنها خطوة فاعلة لوزارة الخدمة المدنية بتقسيم الوظيفة بين امرأتين التي ستحقق إيجابيتين .

ولفت إلى أن الإيجابيات تتمثل في زيادة الفرص لعمل المرأة بجعل الوظيفة لمرأتين، وعدم حرمان النساء ممن لا تسمح ظروفهن بدوام كامل..

وتابع : وجدت ترحيباً كبيراً عندما كتبت وعلقت مؤيداً، هذه الخطوة بوصفها خيارًا للمرأة التي ترغب بالدوام الجزئي لظروفها وعدم حرمانها من الوظيفة، فضلاً عن توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من راغبات العمل من بنات الوطن.