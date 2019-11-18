بالفيديو.. أخصائية: الانفصال بين الزوجين لايؤثر على نفسية الأطفال في هذه الحالة

أميرة خالد(صدى):

أكدت نوف القنبيط أخصائية علاج نفسي، اليوم الاثنين، على أن، الانفصال بين الزوجين يجب أن يكون بطريقة جيدة حتى لا تؤثر على نفسية الأطفال.

وقالت القنبيط خلال لقاءها في برنامج” ياهلا ” : يجب على الأم أن تخصص لنفسها أوقات تستمتع بحياتها الخاصة ولا يتدخل فيها الأبناء

وأضافت : ليس من الأفضل أن تتزوج السيدة المطلقة دون علم أبناءها حرصا على نفسيتهم، ولكن يجب على الأم أن تخبرهم من البداية.