رجل يحرق زوجته بماء نار إثر مشادة بينهما

القاهرة(صدى):

تجرد رجل مصري من الرحمة ، وأقدم على سكب مادة حارقة ” ماء نار ” على جسد زوجته ، ما اسفر عن إصابتها بعدة حروق ، على خلفية مشادات كلامية نشبت بينهما.

وكانت تلقت الشرطة المصرية في محافظة الغربية ، بلاغاً يفيد بوصول سيدة تبلغ من العمر 27 سنة ، إلى مستشفى زفتى العام مصابة بحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسد .

على الفور انتقلت قوة لمكان الحادث وبالتحريات تبين أنه تمت إصابتها بالحروق ذلك إثر قيام زوجها بإلقاء مواد حارقة عليها ” ماء نار ” أثناء مشادة كلامية بينهما، وجاري ضبط المتهم لتقديمه للمحاكمة .