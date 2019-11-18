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رجل يحرق زوجته بماء نار إثر مشادة بينهما

رجل يحرق زوجته بماء نار إثر مشادة بينهما
القاهرة(صدى):

تجرد رجل مصري من الرحمة ، وأقدم على سكب مادة حارقة ” ماء نار ” على جسد زوجته ، ما اسفر عن إصابتها بعدة حروق ، على خلفية مشادات كلامية نشبت بينهما.

وكانت تلقت الشرطة المصرية في محافظة الغربية ، بلاغاً يفيد بوصول سيدة تبلغ من العمر 27 سنة ، إلى مستشفى زفتى العام مصابة بحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسد .

على الفور انتقلت قوة لمكان الحادث وبالتحريات تبين أنه تمت إصابتها بالحروق ذلك إثر قيام زوجها بإلقاء مواد حارقة عليها ” ماء نار ” أثناء مشادة كلامية بينهما، وجاري ضبط المتهم لتقديمه للمحاكمة .


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