نمر خطير يقتل مزارع ويهجم على مجموعة سياح

جاكرتا(صدى):

هاجم نمر سومطري مزارعًا إندونيسيًا في حادث مأسوي، ما أسفر عن وفاة المزارع على الفور، كما تسبب في إصابة سائح محلي بجروزح خطيرة.

وشن النمر الغادر هجومه مساء أمس الأحد، في مزرعة بن في جزيرة سومطرة، فبالرغم من مقاومة الرجل الخمسيني للنمر إلا أنه استطاع التغلب عليه وقتله.

ومن جانبه، أكد مدير وكالة الحفظ في جنوب سومطرة، جينمان حسيبوان، أن النمر هاجم المزارع أثناء قطعه شجرة في مزرعته، ثم هاجم مجموعة من السياح الإندونيسيين كانوا يخيمون في مزرعة شاي في منطقة جبل ديمبو في جنوب سومطرة.

وحتى الآن لم يتم السيطرة على النمر الطليق في منطقة حرجية محمية، ويعد من بين 15 نمرًا مهددًا لحياة الآخرين في جنوب سومطرة التي سجلت 5 هجمات نمور خلال الفترة الماضية.

وتنتشر المواجهات بين الحيوانات والبشر في إندونيسيا بشكل كبير، خاصة في المناطق التي تشهد قطعًا لأشجار الغابات المطيرة لزراعة أشجار النخيل المدر للزيت، مما يقضي على المواطن الطبيعية للحيوانات.