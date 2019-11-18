أمير الكويت يعاتب الشيخ « جابر المبارك » بعد اعتذاره عن رئاسة الحكومة

خالد الظفيري(صدى):

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أسفه لاعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن رئاسة مجلس الوزراء بعد صدور أمر بتكليفه.

وقال أمير الكويت لـ ” جابر المبارك ” خلال لقائه به : ” على كل حال، أولاً يؤسفنا أن تعتذر بهذا الموضوع، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف ان أنت أكبر من الكرسي وأقوى من كل شي.

وأضاف : أنت جابر المبارك اللي كلنا نجله ونحترمه، بارك الله فيك، وخل الأمور تطلع على حقيقتها، خل الناس تشوف ” .

في حين قال رئيس مجلس الوزراء: ” إن شاء الله ما قدر الله شاء يا طويل العمر كان هدفي أني أخدم سموك ” .