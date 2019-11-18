أمير الكويت يعاتب الشيخ « جابر المبارك » بعد اعتذاره عن رئاسة الحكومة
أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أسفه لاعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن رئاسة مجلس الوزراء بعد صدور أمر بتكليفه.
وقال أمير الكويت لـ ” جابر المبارك ” خلال لقائه به : ” على كل حال، أولاً يؤسفنا أن تعتذر بهذا الموضوع، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف ان أنت أكبر من الكرسي وأقوى من كل شي.
وأضاف : أنت جابر المبارك اللي كلنا نجله ونحترمه، بارك الله فيك، وخل الأمور تطلع على حقيقتها، خل الناس تشوف ” .
في حين قال رئيس مجلس الوزراء: ” إن شاء الله ما قدر الله شاء يا طويل العمر كان هدفي أني أخدم سموك ” .
متقاعد[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 30 دقيقة
انا ماعندي مانع استلم رئاسة الحكومه قل تم