مصفاة ساسرف تعلن عن وظائف هندسية وإدارة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس قسم- المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

. مدير- العقود والمشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

. مراقب مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل درجة الماجستير.

. مهندس كهربائي رئيسي- استراتيجيات الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــا).