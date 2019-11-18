ضبط 10 آلاف سلعة مخالفة في أول يوم لتطبيق الختم الضريبي على السجائر

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الفرق الميدانية بهيئة الزكاة والدخل، من ضبط أكثر من 10 آلاف سلعة مخالفة، في الساعات الأولى من تطبيق نظام الختم الضريبي على منتجات السجائر.

يأتي ذلك خلال 400 زيارة في مختلف مناطق المملكة شملت المحلات ومنافذ البيع.

وأعلنت الهيئة، أنها بدأت منع بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية من اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي استناداً على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.