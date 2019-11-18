الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل وزير النقل

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل.

وهنأ الأمير محمد بن عبدالرحمن المهندس الجاسر على الثقة الملكية الغالية, متمنياً له دوام التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب معالي وزير النقل عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة الرياض على الاستقبال, مؤكداً على شرف خدمة الوطن وأبنائه.