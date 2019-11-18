تدريب نسائي منتهي بالتوظيف في المنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت إحدى المؤسسات، باب التقديم إلى تدريب نسائي منتهي بالتوظيف في القطاع الصناعي والبترول بالمنطقة الشرقية.

واشترطت المؤسسة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على مؤهل ثانوي بنسبة 75% وفوق، ودرجة القياس 70 وفوق، والعمر 24 سنة أو أقل.

وأوضحت أن المميزات تتمثل في التدريب بالخبر لمدة سنتين بمكافأة تتراوح بين ٣٥٠٠ و٤٠٠٠، وبعد التدريب يتم التوظيف برواتب مجزية وتأمين طبي وبدلات والمدينة حسب السكن، وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــا .