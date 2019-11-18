خبير أمني يكشف تسبب « الكعب العالي » بحوادث سيارات النساء

أميرة خالد(صدى):

أكد خبير أمني بحوادث المرور في تصريحات إعلامية ، إنه بالنظر إلى حوادث عدة ارتكبتها نساء، تبين أنهن لم يستطعن التحكم جيداً في دواسة الفرامل، بسبب ارتفاع كعب الحذاء ، خاصة في الطرق المزدحمة .

ومن جانبهن كشفن نساء تعرّضن لحوادث متكررة بسبب ارتداء هذا النوع من الأحذية أثناء القيادة ، وشرحن لموقع الإمارات اليوم ، أن الكعب يعلق في أرضية السيارة ويسبب إرباكاً كبيراً لهن، لافتات إلى أن المشكلة تتفاقم حين يضطررن إلى خلعه والقيادة حافيات، إذ يزداد الأمر صعوبة وإرباكاً لهن، لأنهن لا يستطعن الضغط على الدواسة بطريقة مناسبة.

ويقول الخبير إن الكعب العالي لا يساعد على الضغط بأريحية على دواسة البترول أو الفرامل، ما يصيب السائقة بالتوتر ويؤثر سلباً في قراراتها.

ويضيف أن الإشكالية تتكرر عادة في المناطق التي تشهد كثافة عالية، إذ تضطر النساء إلى استخدام الفرامل كثيراً، وهذا أمر صعب في ظل ارتدائهن الكعب العالي .