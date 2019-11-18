شاهد.. فتاة تتحرش لفظيًا بشبان على كورنيش جدة
أظهر مقطع فيديو، فتاتين تقودان سيارة على كورنيش جدة، ويتلفظن بعبارات غير لائقة تجاه الشبان.
وأوضح متداولو الفيديو، أن الفتيات يتحرشن لفظًا بالشباب الذين يسيرون على كورنيش جدة.
وبيّن الفيديو، الفتاة دون حجاب وتتلفظ بعبارات غير لائقة، ما أثار غضب الكثيرين.
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 20 دقيقة
المفروض ينتشر جتى يوصل لاهل البنات الداشرات القحاب حتى يتم التعرف عليهم وفضحهم
الواقع[ عدد التعليقات: 7423 ] نشر منذ 9 دقائق
انتشرت قلت الأدب والحياء بين أمثال هذه الساقطة اخلاقيا