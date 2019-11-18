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بالفيديو.. مزحة أحد الحاضرين التي أضحكت عبادي الجوهر على المسرح

بالفيديو.. مزحة أحد الحاضرين التي أضحكت عبادي الجوهر على المسرح
أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقه أحد الشباب لكلمة عفوية قالها للفنان عبادي الجوهر اثناء تأديته أغنية خلاص أرجع حين ، أثناء تقديمه فقرة غنائية ضمن حفلات موسم الرياض .

حيث ظهر عبادي في الفيديو وهو يقول ، “تكفى خلاص يالله خلاص” ، فعلق شاب لا تقول تكفى مما جعل الفنان عبادي الجوهر يقطع الأغنية ويضحك على المسرح وتعالت ضحكات الجمهور وصيحاته .

وكانت انطلقت حفلة ثلاثية جمعت الفنانين عبادي الجوهر وأسماء المنور وفؤاد عبدالواحد، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، الذي اكتسى بحضور جماهيري غفير، أمس .


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