أحلام تشوق جمهورها بأغنية جديدة.. والجمهور: خاصة بزوجها

أميرة خالد(صدى):

شوقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة «أنا ما استغنى»، والتي لم تحدد حتى الآن موعد طرحها بشكل رسمي.

واكتفت الفنانة الإماراتية بالتعليق على الأغنية مقطع الفيديو، قائلة «قريبًا عبر قناتي على اليوتيوب» وسط انتظار من الجمهور لطرح الأغنية رسميًا.

واعتقد البعض أن أحلام تقصد زوجها بهذه الأغنية المنتظرة، مؤكدين أن كلماتها موجهة إلى زوجها مبارك الهاجري، وذلك بسبب تصريحات أحلام السابقة أكدت فيها أن زوجها يساندها ويقف إلى جانبها ويدعهما في كل شي.

وجاء جزء من كلمات الأغنية كالتالي «قبل ما إنتوا تظلموه في شي ما تفهموه هذا عمري هذا روحي هذا هو كل دنيتي وافهموا أنا ما استغني».