حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة» وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما تشمل الحالة مناطق الشرقية والرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.

ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.