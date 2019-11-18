تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بصورة قديمة عقب تمديد فعاليات موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ، صورة قديمة للفنان محمد عبده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يمازحه بها ، وذلك عقب الإعلان عن تمديد فعاليات موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير 2020، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلق آل الشيخ على صورة للفنان محمد عبده التي نشرها ، قائلاً ، ” أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض ” .

جدير بالذكر أن موسم الرياض قد انطلق في 11 أكتوبر الماضي وكان من المقرر أن يمتد حتى 15 ديسمبر، قبل أن يُمدد حتى نهاية يناير المقبل.