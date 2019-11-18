أدبي جدة يجدد دعوتة للأدباء والمثقفين للمشاركة في ملتقى النص 16

حسين العلي(صدى):

جدد النادي الأدبي الثقافي بجدة دعوته للأدباء والمثقفين وكل المهتمين بملتقى قراءة النص السادس عشر، وأكد أن يوم غد الأربعاء سيكون آخر موعد لاستقبال مستخلصات بحوث الأدباء والمثقفين المشاركين في ملتقى قراءة النص 16.

وأوضح النادي أن آخر موعد لاستلام كامل البحوث سيكون يوم الإثنين الموافق 20/1/2020

من جانبه، أوضح ئيس اللجنة العلمية للملتقى الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي أن البحوث ستخضع للتحكيم من قبل لجنة علمية متخصصة، مؤكدا أن النادي لن يقبل البحوث بعد المدة المحددة، وتمنى الدكتور المالكي من جميع المشاركين مراعاة ألا تخرج بحوثهم عن المحاور العلمية المحددة، مؤكدا أن قبول الملخصات لا يعني قبول البحث والموافقة على المشاركة.