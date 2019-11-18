السفارة في بيروت: المواطن أحمد خلف غير مختطف وننتظر توجيه الخارجية

بيروت(صدى):

تواصل سفارة المملكة في بيروت، جهودها لحل أزمة المواطن أحمد خلف وزوجته اللبنانية، مؤكدة أن الأمر لم يتعدى الخلاف العائلي.

وأشارت السفارة، إلى أن الأمر لم يصل إلى حد الخطف وأن محاولات تقريب وجهات النظر لا تزال مستمرة بين أولاد المواطن في المملكة وبين زوجته اللبنانية.

ووفقًا لصحيفة الرياض، فإن سعود الدهشمي العنزي رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة في بيروت، أكد أن السفارة التقت بالمواطن أكثر من مرة، للعمل على إنهاء الأزمة.

وأفاد بأنه لديه 3 بنات من زوجته اللبنانية، وأن السفارة تنتظر التوجيه من وزارة الخارجية بشأن قضيته، علماً بأنه متقاعد ومقيم في لبنان منذ عدة أعوام.

وتداولت أنباء أن زوجته اللبنانية اختطفته وتُمانع سفره إلى المملكة، وهو ما نفته السفارة.