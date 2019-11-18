ممالك النار يٌشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أولى حلقاته

أميرة خالد(صدى):

عرضت شاشة mbc الحلقة الأولى من مسلسل ممالك النار وهو مسلسل تاريخي، إنتاج عربي مشترك.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المسلسل فتصدر اسمه الترند على السوشال ميديا، ومحرّك البحث جوجل باعتباره من أضخم المسلسلات إنتاجيًا.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين العرب منهم: خالد النبوي في دور “طومان باي”، والسوري رشيد عساف في دور “قنصوة الغوري” عم “طومان باي”، والمنسوب إليه حي الغورية في القاهرة، والفنان السّوريّ محمود نصر الذي يجسّد السلطان سليم الأول، والفنان السّوريّ عبدالمنعم عمايري ويجسد “بايزيد” والد سليم الأول، والسّوريّة كندة حنا في دور “دلباي” حبيبة طومان باي، والفنانة منى واصف كضيفة شرف. وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن انتاج شركة “جينوميديا” للانتاج الفني.

وتتناول قصة المسلسل فى 14 حلقة، ذروة الصراع العثماني المملوكي، واحتلال مصر والشام على يد السّلطان العثماني سليم الأول، وشنق “طومان باى” آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.