مدرب ألمانيا: لسنا مرشحين للفوز بـ يورو 2020

ماجد محمد(صدى):

أشاد مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف بأداء لاعبيه، لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك من الممكن أن يكون المنتخب غير مرشح لاقتناص بطولة أوروبا 2020.

ويستعد يواكيم لوف لمباراته الأخيرة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام أيرلندا الشمالية، غدًا الثلاثاء.

وقال لوف للصحفيين، اليوم الإثنين، ردًا على سؤال أيهما أفضل بالنسبة له الفوز بصدارة المجموعة أو تجربة بعض اللاعبين: سأستغل الفرصة لإجراء تغيير أو تغييرين.

وأضاف: أرغب في منح بعض اللاعبين الفرصة. أرغب في مشاهدتهم ومنحهم الثقة. سنخوض مباراتين العام القادم في مارس. سنستغلهما لتجربة بعض الأشياء.

وأكمل: نرغب في صدارة المجموعة، لكن يمكننا أيضًا الخروج بأشياء كثيرة من هذه المباراة.

وتابع :تحية كبيرة للمنتخب لأن التأهل إلى بطولة دائمًا يفوق أي شيء آخر. أنجز هذا الفريق الشاب الجزء الأول من المهمة على أكمل وجه “ .

واستكمل: لدينا الفرصة للتأهل في صدارة المجموعة. أنا سعيد بعبور هذا العام الصعب. بدأنا عملية إعادة هيكلة شاملة للفريق وأصيب بعدها أكثر من 10 لاعبين. قمنا بإجراء المزيد من التغييرات ونجحنا في ذلك.

وختم لوف: في هذه اللحظة، أرى فريقًا طموحًا قوي الإرادة لديه الكثير من الإمكانيات، رغم أنه ما زال أمامه الكثير لينمو، في الوقت الحالي، نحن لسنا من بين المرشحين لكننا نعمل في طريقنا.