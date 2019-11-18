رجلا أمن ينقذان مسنّين من السيول بـ شيول في الحجرة

علي القحطاني(صدى):

تمكن رجلا أمن، من إنقاذ مسنّين بعدما جرفت السيول المركبة التي كانا يستقلانها في محافظة الحجرة.

وأوضح أحدهما وهو رقيب أمن الطرق، أنه كان مع ابن عمه رقيب الشرطة المتقاعد قبل أن يتلقى اتصال من شاب يطلب إنقاذ والديه اللذان كان يعبران سيل وادي الشعراء في المحافظة.

وأشار الشاب في اتصاله إلى أنهما كانا يستقلان سيارة من نوع جيب باص وقد غطتها مياه السيل، مضيفًا أنهما باشرا الحادث بواسطة آلية ثقيلة (شيول).

وأفاد بأنهما عبرا مجرى السيل حيث أخرجا المرأة ونقلاها إلى منطقة آمنة، ثم قاما بسحب المركبة وبداخلها الرجل إلى موقع بعيد عن الخطر.