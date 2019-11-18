« حقوق الإنسان » تعلق على تعنيف أب لابنته في جدة

نايف السالم(صدى):

علقت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة في جدة.

ورصدت الهيئة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعنيف والوسم المُدشن على «تويتر» على إثره «نطالب بمحاسبة معنف ابنته».

وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وظهر في مقطع فيديو متداول أب يُعنف ابنته، من خلال ضربها بعنف على وجهها وإجبارها على الدخول إلى السيارة بعد خروجها من المدرسة في ‎محافظة جدة.