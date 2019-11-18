النيابة العامة تحذر من مساعدة مرتكبي جريمة غسل الأموال بإخفاء المصدر غير المشروع

حمود العنزي(صدى):

أكدت النيابة العامة ، أنه يمتد النطاق الموضوعي في جرائم غسل الأموال إلى عنصري الإخفاء والتمويه للمتحصلات غير المشروعة ، مٌشيره إلى إنه حدد نظام مكافحة غسل الأموال الأفعال التي يٌعد من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال .

وتابعت النيابة ، ومن هذه الأفعال ، تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة ، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعد شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها .