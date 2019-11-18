برامج تعليمية متنوعة يقدمها المركز السعودي لخدمة المجتمع للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

محمد السعران(صدى):

يواصل المركز السعودي لخدمة المجتمع والذي ينبثق عن اهم محاور مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية التي تعنى بالتعليم في تقديم دوراته التعليمية والتدريبية بحيث يشتمل التدريب على عدة مجالات تعليمية ومهنيه بهدف تطوير المهارات الحياتية للطلبة السوريين ليبلغ الإجمالي لعدد الطلبة المسجلين خلال الدورة التاسعة عشر أكثر من (614) طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية.

ويقدم المركز السعودي للتعليم والتدريب محاضرات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات الطلبة في مجالات الحاسب الالي والعلوم الاساسية واللغتين العربية والانجليزية والرياضيات ومحو الامية اضافة الى دورات الخياطة وصناعة الملابس وتعليم النسيج والفنون والاعمال اليدوية والحرفية، الى جانب المحاضرات حول المطبخ السعودي ومهارات الطهي وحفظ وتخزين الطعام.

وأوضح الدكتور بدر السمحان أن مخرجات التعليم والتدريب للمركز امتازت بالمستوى المتقدم حيث تؤهل الخريج للحصول على فرص عمل مع المنظمات العاملة داخل مخيم الزعتري لما يتمتع به من مهارات في البرامج المقدمة لهم، ، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص المسئولين في المركز على تأمين احتياجات اللاجئين السوريين عبر تقديم برامج إغاثية لمختلف مناحي الحياة سواءاً ما يتعلق بالنواحي التعليمية أو الطبية والاغاثية والبرامج التنموية والاصحاح البيئي داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مملكة الإنسانية من كل سوء .