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فيديو جديد يكشف حقيقة غرق حصان في مستنقع الحفر

فيديو جديد يكشف حقيقة غرق حصان في مستنقع الحفر
نايف السالم(صدى):

أنقذت العناية الإلهية حصان من الغرق والموت المحقق في مستنقع مائي، إذ استخدمه صاحبه بتهور لعبور المستنقع وسط شائعات بأنه مات غرقًا.

ووثق مقطع فيديو جديد نجاة الحصان من الغرق المحقق، وظهر خلاله وهو يتمكن من النهوض والوقوف وإنقاذ نفسه من الغرق في مياه المستنقع.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة، مقطع فيدية يُظهر تعثر الحصان وسقوطه واختفاءه تحت سطح المياه، ليزعم البعض بأنه مات، وسط انتقادات حادة لصاحبه.

شاهد.. لقطة مؤثرة لحصان يغرق بعدما جازف صاحبه بعبوره مستنقع الحفر


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30570 ] نشر منذ 22 دقيقة

بعد ما تخلى عنه صاحبه انقذه الله سبحانه

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