إقالة مدرب بعد فوز فريقه بنتيجة كبيرة

ماجد محمد(صدى):

شهدت إحدى المقاطعات الإيطالية واقعة غريبة بعدما فاز فريق الشباب على مارينا كالتشيو في إحدى مباريات دوري المقاطعات للشباب بنتيجة كبيرة، لتتم إقالة المدرب ريتشيني من تدريب لينفيكتاساورو بعد نهاية المباراة على الفور.

وفي التفاصيل، عندما علم رئيس النادي بفوز فريقه بـ٢٧ هدفًا قرر إقالة المدرب فورًا، وجاء بيان رئيس النادي، باولو بروجيلي هكذا: ” علمنا بالدهشة مما حدث، ونأسف لنتيجة المباراة التي فاز بها فريقنا الصغير بـ27 هدفًا “.

وتابع: ” قيم فريق الشباب تتناقض مع مثل هذا الشيء، يجب احترام الخصم دائمًا، واليوم لم يحدث ذلك ولم يحترم فريقنا نظيره مارينا كالشيو.. أعتذر بصدق لفريق مارينا كالشيو بصفتي رئيس النادي، وأؤكد لهم أننا قررنا بالإجماع، إقالة السيد ريتشيني ” .