«عسيري» يستعد للعودة للتدريبات بعد تجاوز إصابته

نواف السالم(صدى):

شهدت الحالة الصحية لـ اللاعب عبد الفتاح عسيري، لاعب خط الوسط الدولي في فريق الأهلي تحسنًا ملحوظًا، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الديربي أمام الاتحاد.

وتفصيلآ، انتظم ” عسيري ” في برنامجه العلاجي والتأهيلي طوال الأيام الماضية للاستشفاء منها، وشخصت الإصابة التي لحقت به بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الأولى.

ويبدأ ” عسيري ” خلال اليومين المقبلين في المرحلة الثانية والأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع له؛ استعدادًا للعودة لتدريبات الكرة.