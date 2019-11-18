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«عسيري» يستعد للعودة للتدريبات بعد تجاوز إصابته

«عسيري» يستعد للعودة للتدريبات بعد تجاوز إصابته
نواف السالم(صدى):

شهدت الحالة الصحية لـ اللاعب عبد الفتاح عسيري، لاعب خط الوسط الدولي في فريق الأهلي تحسنًا ملحوظًا، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الديربي أمام الاتحاد.

وتفصيلآ، انتظم ” عسيري ” في برنامجه العلاجي والتأهيلي طوال الأيام الماضية للاستشفاء منها، وشخصت الإصابة التي لحقت به بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الأولى.

ويبدأ ” عسيري ” خلال اليومين المقبلين في المرحلة الثانية والأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع له؛ استعدادًا للعودة لتدريبات الكرة.


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