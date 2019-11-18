«عسيري» يستعد للعودة للتدريبات بعد تجاوز إصابته
شهدت الحالة الصحية لـ اللاعب عبد الفتاح عسيري، لاعب خط الوسط الدولي في فريق الأهلي تحسنًا ملحوظًا، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الديربي أمام الاتحاد.
وتفصيلآ، انتظم ” عسيري ” في برنامجه العلاجي والتأهيلي طوال الأيام الماضية للاستشفاء منها، وشخصت الإصابة التي لحقت به بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الأولى.
ويبدأ ” عسيري ” خلال اليومين المقبلين في المرحلة الثانية والأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع له؛ استعدادًا للعودة لتدريبات الكرة.
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