السجن 4 سنوات لزوجة الرئيس التونسي الراحل بن علي

تونس(صدى):

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الإثنين، حكمها بحق ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وقضت الدائرة بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار في حق زوجة الرئيس التونسي الراحل، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي كان مخصصًا لمصاريف القصر الرئاسي فترة حكم زوجها.

وبعد هذا الحكم، تم رفع عقوبة ليلى الطرابلسي بالمحاكم التونسية إلى 54 سنة، إذ تم الحكم عليها في قضايا متنوعة تعلقّت بتبييض الأموال والاستيلاء على أموال عمومية وعقارات تابعة للدولة بما مجموعه 50 سنة سجنًا.