«العمل» توقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت في حالة واحدة

علي القحطاني(صدى):

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخاذ إجراءات رادعة ضد المنشآت المتأخرة في أداء «التقييم الذاتي»، حيث قررت وقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت في حال ارتكابها المخالفة السابقة.

وبحسب القرار الوزاري فإنه يتوجب على جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، والتي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملًا، إجراء التقييم الذاتي عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، تفاديًا لإيقاف خدماتها، وعدم تمكينها من الوصول للخدمات الإلكترونية للوزارة.

وشمل القرار الوزاري، إلزام المنشآت بإجراء التقييم على فترات زمنية، بدأت في أغسطس الماضي بالمنشآت العملاقة والكبيرة، التي يتجاوز عدد العاملين فيها 500 عامل، فيما تم تحديد الفترة الزمنية أواخر أكتوبر الماضي للمنشآت المتوسطة، وهي التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 50 و499 عاملًا.