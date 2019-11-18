طرق صحية لتناول العسل عند اتباع الرجيم دون زيادة الوزن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتميز العسل بفوائده الصحية ، وخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، كما يعد مصدرًا غنيًا بالسعرات الحرارية، وبالتالي فإنه قد يكون له تأثيرات سلبية على متبعي الرجيم له.

وكشف خبراء التغذية ، أنه تضم ملعقة كبيرة من العسل حوالي 64 سعرًا حراريًا، أي 5% من إجمالي السعرات الحرارية التي يجب تناولها لدى متبعي الرجيم الذين يحصلون على 1200 سعر حراري يوميًا، بينما تمثل تلك الملعقة من عسل النحل حوالي 3: 4% من السعرات الحرارية التي يحصل عليها أصحاب الحميات الغذائية الذين يتناولون 1500-1800 سعر حراري يوميًا.

وقال الخبراء ، إنه من الممكن أن يتناول الراغبون في فقدان الوزن ملعقة واحدة فقط من العسل خلال اليوم للشعور بالامتلاء والشبع والاستمتاع دون اكتساب المزيد من الوزن ، وفي بعض الأحيان، يساعد العسل على فقدان الوزن من خلال التأثير على الشعور بالجوع .

وأوضح الخبراء أنه هناك مشروبات محلاة بالعسل لفقدان الوزن : عصير الليمون بالعسل : يساعد تناول عصير الليمون المحلى بالعسل على معدة فارغة نهارًا على سرعة التحكم في الوزن والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم، ويمكن تحضيره من خلال إضافة نصف ليمون مع ملعقة كبيرة عسل إلى كوب من الماء الدافئ، وشربه.

القرفة بالعسل : يعمل خلط القرفة بالعسل على التقليل من الشعور بالرغبة في تناول الحلويات التي تزيد من مستويات السكر في الدم والدهون، لذا يمكن خلط ملعقة صغيرة من القرفة وأخرى من العسل إلى كوب من الماء الدافئ.