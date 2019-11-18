علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو وجود مخالفات عديدة داخل مغسلة ملابس، خلال جولة ميدانية على مجموعة من المغاسل.

وبدا في مقطع الفيديو لحظة مداهمة المغسلة وضبط عديد من المخالفات، بينها مواد كيميائية خطيرة وممنوعة، حيث عرض الإعلامي فيصل عبدالكريم المقطع عبر صفحته بـ”تويتر”.

بالفيديو.. ضبط مواد كيميائية ممنوعة وخطيرة داخل مغسلة ملابس

وظهر في الفيديو عدم اهتمام العاملين بالمغسلة بنظافة الغسالات والمكان وتجميع النفايات على الغسالات خلال تشغيلها، وكذلك وضع أغراضهم الشخصية داخل الغسلات المستخدمة.