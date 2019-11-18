«الصحة» توجه نصائح هامة لـ مرضى الربو بموسم الأمطار

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة الصحة ” انفوجرافيك ” يتضمن مجموعةً من النصائح الهامة لـ ” مرضى الربو ” في موسم الأمطار.

وتضمن ” الانفواجرافيك ” الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” عدة نصائح، أبرزها:

– تجنب الهواء البارد والمطر قدر الإمكان.

– تغطية الرأس والفم والأنف عند الخروج.

– اصطحاب البخاخ الإسعافي موسع الشعب.

– أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.

كما دعت الوزارة ” المريض ” لـ ضرورة التوجه للطوارئ في الحالات التالية:

– عدم الاستجابة للبخاخ الأسعافي.

– تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.

– ازراقاق في الأطراف ” الشفتين واللسان ” .