«الصحة» توجه نصائح هامة لـ مرضى الربو بموسم الأمطار
نشرت وزارة الصحة ” انفوجرافيك ” يتضمن مجموعةً من النصائح الهامة لـ ” مرضى الربو ” في موسم الأمطار.
وتضمن ” الانفواجرافيك ” الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” عدة نصائح، أبرزها:
– تجنب الهواء البارد والمطر قدر الإمكان.
– تغطية الرأس والفم والأنف عند الخروج.
– اصطحاب البخاخ الإسعافي موسع الشعب.
– أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.
كما دعت الوزارة ” المريض ” لـ ضرورة التوجه للطوارئ في الحالات التالية:
– عدم الاستجابة للبخاخ الأسعافي.
– تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.
– ازراقاق في الأطراف ” الشفتين واللسان ” .
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