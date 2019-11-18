تقليل الضغط وتحسين وظائف المخ.. فوائد صحية غير متوقعة للبنجر الأحمر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، إنه يحتوي الشمندر المعروف بإسم ” البنجر الأحمر ” ، على بعض العناصر الغذائية التي لا تتوافر إلا في عددٍ قليل من الأطعمة.

حيث يمتاز الشمندر أنه غني بالنترات، التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية؛ بحيث يمكن نقل الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل من ضغط الدم.

وأكد الخبراء ، أنه يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، حيث يحتوي على الكثير من البيتين وحمض الفوليك، وهو نوع من أنواع فيتامين B، واللذين يؤديان إلى خفض الكوليسترول في الدم، وهو ما يمنع الأمراض الشريانية، ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويحسِّن الشمندر من وظائف المخ ، حيث يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية والموجودة كذلك بالمخ، وتتضح هذه الميزة خاصة لدى كبار السن، مع انخفاض القدرة على إنتاج أكاسيد النيتروجين، وبالمثل تقل كفاءة عملية الأيض في الدماغ ونشاط الجهاز العصبي، هنا يعمل الشمندر كمحرك للدماغ .

كما يمكن أن يساعد تناول الشمندر يوميًا على تقليل تراكم الدهون في الكبد، وهذا بسبب البيتين، الذي يعزِّز من وظائف الكبد، ويقلل أيضًا من نسبة الكوليسترول وحجم الكبد ، كما يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من البيتالين، وهو من فئات مضادات الأكسدة والالتهابات، التي تعالج الجذور الحرة، وتخفِّف من الأمراض المزمنة والالتهابات المختلفة.