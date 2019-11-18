نائل البرغوثي.. أسير فلسطيني قضى 40 عام في سجون الاحتلال

القدس المحتلة(صدى):

دخل المعتقل نائل البرغوثي (62 عاماً)، أمس الأحد، عامه الأربعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، كأقدم أسير فلسيطيني؛ حيث اعتُقل لأول مرة في عام 1978 وأمضى 34 عاماً بشكل متواصل داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وأفرج عنه في صفقة ” وفاء الأحرار ” 2011، إلا أنه اعتُقل مرة أخرى ضمن عشرات من المحررين في عام 2014؛ فيما كان في أكتوبر 1957م؛ قد دخل في العام 2009 موسوعة “غينيس”، كأقدم أسير سياسي في العالم.

وكان قد أرسل عدة رسائل من داخل معتقله، دعا فيها إلى وحدة الصف الوطني الفلسطيني تحت راية موحدة، فيما تصف زوجته أمان نافع اعتقال زوجها لمدة 40 عاماً، بأنه محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لقتل الإنسانية فيهم.