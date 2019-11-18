بالفيديو.. «السديس» يكشف تفاصيل جديدة بشأن اللص التركي ومعرض عمارة الحرمين

نايف السالم(صدى):

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية اللص التركي الذي حاول العبث بمقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأكد ” السديس ” أن اللص سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة الإسلامية، وذلك بعد نجاح الجهات الأمنية في الإطاحة به؛ لافتًا إلى أنه فور وقوع الحادث، تم تكوين لجنة من رئاسة الحرمين بالتواصل المباشر معه لمتابعة الحادث.

وفي السياق نفسه، أشار الشيخ عبدالرحمن السديس إلى ضرورة اتخاذ كافة الأسباب الأمنية، وعدم التقصير في التعاطي مع وسائل السلامة.

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