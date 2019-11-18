«الأحوال المدنية»: لا يحق للزوج المعدد استخراج دفتر عائلة مستقل باسمه لكل زوجة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن الزوج المعدد لا يمكنه استخراج دفتر عائلة مستقل باسمه لكل زوجة وأبنائها، بل يتم استصدار دفتر واحد للزوج يضم جميع الزوجات.

وعن إمكانية المرأة إصدار دفتر عائلة خاص بها وبأبنائها وبناتها فقط دون أبناء زوجها من زوجة أخرى، أبانت الأحوال المدنية أنه بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم إصدار سجل أسرة.

ولفتت الأحوال المدنية إلي أن متطلبات استخراج دفتر عائلة باسم الزوجة، فهي: حجز موعد لدى الأحوال المدنية لإصدار سجل الأسرة للأمهات، واتباع المتطلبات المدونة في تذكرة الموعد.

وأشارت الأحوال المدنية إلي أن إجراءات إصدار «دفتر العائلة» هي: حجز موعد إلكتروني، واختيار تسجيل واقعة زواج، وإرفاق المستندات المطلوبة في تذكرة الموعد لمراجعة الأحوال المدنية، وفي حالة التأخر في تسجيل واقعة الزواج لأكثر من 60 يوماً يتم تسديد الغرامة عن طريق الحساب البنكي.