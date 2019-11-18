مشروع مسام ينتزع 1.658 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر

الرياض(صدى):

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري من انتزاع 1,658 لغما منها 11 لغما مضاداً للأفراد، و 464 لغمًا مضادا للدبابات و1,140 ذخيرة غير متفجرة، و 43 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 105,395 لغما زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وأدت لسقوط عدد كبير من الضحايا.