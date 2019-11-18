بالفيديو.. تطوير ثوري لمادة شفافة لإخفاء الأشخاص والأشياء

أوتاوا(صدى):

نشرت شركة “HyperStealth Biotechnology” الكندية، مقطع فيديو مذهل يشرح كيفية عمل المنتج الجديد، الذي أطلق عليه “عباءة الإخفاء ذات النطاق العريض”.

وقال المدير التنفيذي للشركة، غاي كريمر، بأن معظم علماء الفيزياء يعتقدون أنه كان من المستحيل جعْل الجسم غير مرئي حقًّا، لافتا إلى أن “المنتج يعمل ليس فقط في الطيف المرئي؛ بل في ظروف الأشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة”.

وأوضح أنه “يأمل بأن يبدأ في أقل من عام في استخدام المنتج بشكل عملي”، حيث أن المنتج الجديد رخيص ولا يعمل بالطاقة، وبالإضافة إلى القدرة على إخفاء عدد كبير من الأشخاص؛ فهو قادر على العمل بشكل جيد في أي وسط بيئي وفي أي وقت من اليوم.