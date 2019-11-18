قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من هذه المناطق

عادل الحربي(صدى):

أطلقت قنصلية المملكة في هونج كونج، اليوم الإثنين، تحذيرًا إلى المواطنين الموجودين في بعض مناطق المدينة؛ بالتزامن مع انتشار التظاهرات.

وقالت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في هونج كونج تود القنصلية التنبيه بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التالية: Tsim Sha Tsui, Hung Hom, Jordan, Polytechnic University،Chinese University».

واستندت القنصلية في تحذيرها على بيان الشرطة في هونج كونج، الذي أعلن عن قيام مظاهرات بتلك المناطق على مدار اليوم، ووجود مواجهة بين الشرطة والنشطاء.

وتشهد مدينة هونج كونج في الوقت الحالي حالة من الغضب بين الشعب والشرطة عند مقر جامعة العلوم التطبيقية في هونج كونج، كما تعرض الحرم الجامعي لعدة جامعات للتخريب من قبل متظاهرين يرتدون ملابس سوداء.