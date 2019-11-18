دكتورة خلود تثير ضجة برحلتها للمالديف.. خادمة لكل طفل

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في رحلة إلى جزر المالديف، متهمينها بالتباهي واستعراض الغناء الفاحش.

وكانت نشرت خلود ، صورة لها مع زوجها الموديل ”أمين“ وأطفالها الأربع ( خلود الصغيرة ، خالد ، ليان ، وليليان ) ، خلال رحلتهم للمالديف ، وظهر بالصورة وجود 4 خادمات معهم بعدد أطفالها الأربع ”أي لكل طفل عاملة خاصة به“، وهو ما لفت نظر المعلقين، والذين تباينت تعليقاتهم بين الناقدة لاستعراض الغناء وعدم مراعاة مشاعر البعض، والساخرة من كم الخادمات.

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة: أنا بس أبغى وحدة من عاملاتها ما أبغى شهرتها ولا سفرياتها ولا فلوسها“، فيما أبدى البعض اندهاشه من عدد العاملات، وتساءلوا ”هل العيال تربية شغالات؟ وايش وظيفتها إذا كان لكل طفل خادمة؟“، فيما اتهمها البعض بأنها تتعمد استعراض كم الرفاهية التي تعيش فيها، مطالبينها بمراعاة مشاعر الجمهور.