بالفيديو.. لحظة نجاة جماهير نادي «نونيتون بورو» من كارثة

ماجد محمد(صدى):

أفلت جماهير نادي ” نونيتون بورو ” الإنجليزي من موت محتم؛ بعد نجاتهم من سقوط مصباح كهربائي ضخم عليهم.

وتفصيلآ، أراد الحارس توني برايدن تنفيذ ركلة الجزاء التي احتُسبت لفريقه؛ إلا أنه قرر تسديدها بشكل قوي للغاية، لتصطدم بالعارضة وتذهب قوية خارج الملعب.

واصطدمت الكرة بأحد المصابيح المتواجدة في سقف الملعب، وتسقط فوق المشجعين في المدرجات؛ إلا أن المصباح الضخم تعلق في الأسلاك ولم يسقط أو يتسبب بصعق أحد.

يُذكر أن فريق ” نونيتون بورو ” الإنجليزي كان قد فاز على ضيفه ستراتفورد ” 2- 0 ” ، وذلك ضِمن دوري الدرجة السابعة الإنجليزي بكرة القدم.