مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 72.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8000.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 51 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, وإتحاد الخليج، وأمانة للتأمين، وأكسا التعاونية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكثيري، وثوب الأصيل، وأسواق عبدالله العثيم، وجازادكو، وباتك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 9.88% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والكثيري، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 92.69 نقطة ليقفل عند مستوى 4810.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 800 ألف سهم تقاسمتها 1642 صفقة.